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КНДР обвинила США в «безумном военном бесчинстве» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
КНДР обвинила США в «безумном военном бесчинстве»
Фото: Reuters
Деятельность США на Корейском полуострове является «безумным военным бесчинством», мешает диалогу Пхеньяна и Вашингтона, а также усиливают конфронтацию в регионе, заявил посол по особым поручениям МИД КНДР Гвон Чон Гын, на которого ссылается агентство ЦТАК.
В заявление говорится, что действия США являются «крайне провокационным и опасным актом, который обливает холодной водой час от часу затухающую искру корейско-американского диалога», — сообщает «Интерфакс».
Северокорейские власти выпустили это заявление после того, как военные в Вашингтоне и Сеуле сообщили, что не будут проводить ежегодные учения авиации Vigilant Ace, проводившиеся с 2015 года, однако проведут вместо них менее масштабные учения.
Как считают в КНДР, «переименование учений» не изменит их «агрессивного характера».
«В такое острое время, как сейчас, когда весь мир беспокоится о перспективах корейско-американских отношений, США пытаются откровенно провести военные учения против нас», — говорится в заявлении северокорейского МИДа.
Ранее в КНДР заявили о том, что переговоры с США следует прервать до конца года, так как первые после февральского саммита в Ханое переговоры между США и КНДР провалились.
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Теги:
В мире , Азия , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Политика , МИД , Интерфакс , КНДР , Пхеньян , США
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