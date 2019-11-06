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Демократы проведут первые открытые слушания по импичменту Трампа 13 ноября 

ТАСС 1 час назад
Названа дата первых слушаний по импичменту Трампа
Фото: ТАСС
Демократы в Палате представителей Конгресса США проведут первые открытые слушания в рамках расследования по импичменту президента Дональда Трампа на следующей неделе. Об этом сообщил в среду на своей странице в Twitter председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).
"На следующей неделе спецкомитет по разведке Палаты представителей проведет первые открытые слушания в рамках расследования по импичменту. В среду, 13 ноября 2019 года, мы заслушаем [временного поверенного в делах США на Украине] Уильяма Тейлора и [заместителя помощника госсекретаря США] Джорджа Кента. В пятницу, 15 ноября 2019 года, мы заслушаем [бывшего посла США в Киеве] Мари Йованович", — написал он.
Состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским вызвал скандал в Вашингтоне и стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Минюст США не нашел в содержании разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования. Джозеф Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.
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Теги:
В мире , Джордж Кент , Уильям Тейлор , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Мари Йованович , Дональд Трамп , Конгресс США , Министерство юстиции США
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