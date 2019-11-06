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В НАТО назвали условия для вступления Грузии в альянс 

Рамблер 24 минуты назад
В НАТО назвали условия для вступления Грузии в альянс
Фото: РИА Новости
Грузия не сможет войти в НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявила глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси, комментируя инициативу бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о вступлении Грузии в организацию без распространения пятой статьи альянса на так называемые «оккупированные территории» — Абхазию и Южную Осетию.
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«Что касается НАТО, должна сказать, что мы не рассматриваем варианты, которые остановили бы 5-ю статью в отношении Абхазии и Южной Осетии. Мы ценим, уважаем политическую интеграцию Грузии, полный суверенитет и контроль над своей территорией. Это означает, что эти оккупированные территории являются регионами Грузии, и когда мы говорим о членстве для Грузии, мы говорим обо всей территории», — приводит слова Пуглиси «Грузия Online».
Она отметила, что пятая статья является одним из главных элементов НАТО, поэтому вопрос о вступлении Грузии в альянс без этих территорий на повестке не стоит.
Пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности содержит норму, по которой нападение на одну страну блока будет приравниваться к нападению на всех членов.
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Комментарии46 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , НАТО , Абхазия , Грузия , Южная Осетия
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