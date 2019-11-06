На Украине рассказали, как «победить» Москву

Украинская националистка рассказала, как Киев может «победить» Москву

По ее мнению, такой сценарий возможен, в случае если нынешнему и бывшему главе государства удастся найти взаимопонимание.

"Ему (Зеленскому — прим. ред.) надо вести переговоры с Порошенко, прислушиваться к тому опыту, который мы уже имеем. Там такие же точно ошибки, как они делают сейчас", — уверяет Зверобой.

Националистка отметила, что Порошенко якобы удалось "протянуть украинскую линию" на международном уровне, однако Зеленский уничтожает достигнутые "успехи".

"Сила Зеленского сейчас валит всю дипломатическую работу, это просто катастрофа", — подчеркнула она.

Зверобой выразила мнение, что Порошенко может помочь Киеву со вступлением в Североатлантический альянс

"Сейчас будет конфликт только одного очень важного интереса — будет ли Украина в составе НАТО. Если она будет, у нас есть шанс стать независимым от России государством", — считает она.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина вступит в НАТО, не уточняя сроков. Он подчеркнул, что для этого предстоит пройти "большую дистанцию". При этом Столтенберг отметил, что для полноценного членства необходимо "подумать, что организация может сделать совместно с этой страной".