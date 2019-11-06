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Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день 

Рамблер 1 час назад

В деле о грузовике с 39 трупами снова появилась Россия

Один из подозреваемых в причастности к гибели 39 человек в прицепе грузовика в Великобритании жил и совершал преступления в России. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в полиции Вьетнама.

Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана

Российские востоковеды в беседе с корреспондентом газеты «Взгляд» предположили, что причиной недавнего нападения на таджикскую пограничную заставу стало желание боевиков запрещённой в России организации ИГИЛ «заявить о себе». Вылазку организовали террористы, участвовавшие в военных конфликтах в Афганистане и Сирии.

Совфед одобрил сокращенный рабочий день

Совет Федерации на заседании в среду одобрил поправки в Трудовой кодекс РФ о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.

Против Кличко возбудили дело о госизмене

Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) открыло уголовное производство против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей по подозрению в госизмене при застройке столицы. Об этом сообщает «Українські Новини».

«Газпром» назвал условие сделки с Киевом

В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, включая наложенный Киевом антимонопольный штраф.

Игры и реальность: Бойне в Забайкалье нашли оправдание

В расстреле Рамилем Шамсутдиновым офицеров и сослуживцев виноваты интернет, компьютерные игры и система воспитания, заявили в Офицерах России и Комитете солдатских матерей России. Об этом сообщает «Коммерсант».

Россияне предчувствуют Третью мировую войну

Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась у россиян, боятся ли они, что начнется Третья мировая война.
56% опрошенных сильно этого боятся. По их мнению, обстановка в мире очень напряжённая.

В центре Москвы произошла поножовщина

В Москве мужчина получил ножевое ранение на Комсомольской площади. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили источники в правоохранительных органах.

Названо идеальное место для жизни в России

Более 50% участников опроса, проведенного «Авито Недвижимость», считают идеальным местом для жизни городской спальный район. Об этом сообщает «Лента.ру».

Человечеству предрекли скорые «неописуемые страдания»

Christopher Furlong / Getty Images
Если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа, то изменение климата станет необратимым, и человечество ждут «неописуемые страдания». Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале BioScience.
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Редактор:  Николай Косяк
Теги:
В мире , Видео , Виталий Кличко , Газпром , Совет Федерации , Исламское государство , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Reuters , Вьетнам , Великобритания , Таджикистан , Узбекистан
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