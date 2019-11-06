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Парижское соглашение по климату вступило в силу для России 

ТАСС 32 минуты назад
Парижское соглашение вступило в силу для России
Фото: ТАСС
Парижское соглашение по климату вступило в силу для России с 6 ноября. Об этом сообщает в среду официальный интернет-портал правовой информации.
Согласно тексту соглашения, оно вступает в силу для каждой принявшей, одобрившей или ратифицировавшей его страны на 30-й день после сдачи государством на хранение документов о ратификации, принятии, одобрении или присоединении к соглашению. Функции депозитария соглашения выполняет генеральный секретарь ООН.
Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.
21 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату.
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Теги:
В мире , Экология , Дмитрий Медведев , ООН
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