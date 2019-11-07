Как немецкие политики спасают «Северный поток—2»

Bild (Германия): какие фокусы проделывает Большая коалиция ради путинского газопровода

Bild (Германия) обвиняет немецких политиков в мошенничестве и утверждает, что они хитрят в обвиняет немецких политиков в мошенничестве и утверждает, что они хитрят в бундестаге , чтобы задним числом представить еще недостроенный «Северный поток — 2» как уже существующий. Тем самым они стремятся аннулировать ужесточенные правила ЕС о трубопроводах из третьих стран.

По информации газеты «Бильд», коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ подготовили проект поправок к закону, который может аннулировать ужесточенные правила ЕС о трубопроводах из третьих стран в отношении «Северного потока—2».

Подоплека: переработанная газовая директива ЕС предусматривает полную декартелизацию, то есть разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, а также доступ к трубе других операторов. В соответствии с этим Газпром больше не может быть владельцем газопровода и прокачивать собственный газ через трубу. Это делает эксплуатацию «Северного потока—2» на российских условиях практически невозможной.

Исключения согласно директиве ЕС возможны только для трубопроводов, сданных в эксплуатацию до 23 мая 2019 года. «Северный поток—2» будет, вероятно, сдан в начале 2020-го года и поэтому на него полностью распространяется требование о декартелизации. Компания «Норд Стрим 2 АГ» уже подала жалобу. Главный объект критики этого дочернего предприятия Газпрома, высказываемой в гневных письмах в ЕС: дата 23 мая 2019 года.

Теперь помощь русским может подоспеть из Берлина. Потому что Большая коалиция хочет по-своему обыграть ключевую дату, чтобы задним числом превратить еще недостроенную путинскую трубу в старый газопровод.

Как же это должно произойти?

Редакция газеты «Бильд» располагает как текстом законопроекта правительства ФРГ о реализации Германией новых правил ЕС от сентября этого года, так и текстом законопроекта о поправках от 5 ноября, подготовленного фракциями ХДС/ХСС и СДПГ.

Эти два текста различаются в одном решающем пункте.

В то время как в законопроекте федерального правительства от сентября месяца в полном соответствии с директивой ЕС еще четко обозначено условие для исключения трубопровода из правил («если трубопровод был сдан в эксплуатацию до 23 мая 2019 года»), в законопроекте о поправках, подготовленном партиями Большой коалиции в ноябре, этот пассаж отсутствует.

Вместо этого жесткое требование с союзом «если» переходит в «мягкую преамбулу» — так интерпретировали изменения некоторые возмущенные парламентарии в беседах с журналистами газеты «Бильд».

Законопроект Большой коалиции от 23 сентября содержит четыре условия для того, чтобы для «Северного потока—2» было сделано исключение.

А вот переработанный законопроект после принятия поправок предусматривает уже только три условия. Решающая дата для «Северного потока—2» упоминается только в преамбуле.

И с точки зрения Газпрома всё выглядит как нельзя лучше.

В качестве обоснования для поправок коалиционные партии указывают на то, что директива ЕС «в соответствии с требованиями о защите доверия выдвигает на первый план сделанные инвестиции (…) На этом основании при определении, сдан ли трубопровод в эксплуатацию до даты вступления распоряжения в силу, следует учитывать все обстоятельства в каждом отдельном случае».

В переводе на понятный язык это означает: с точки зрения федерального правительства, не срок сдачи в эксплуатацию «Северного потока—2» в 2020 году, а сделанные в прошедшие годы инвестиции — в том числе два миллиарда евро немецких компаний — должны учитываться при определении того, может ли для «Северного потока—2» быть сделано исключение как уже для существующих трубопроводов или нет.

Это будет явным нарушением правил ЕС, которое в Брюсселе, по информации «Бильд», расценивают как «неприемлемое».

Согласно переработанной Газовой директиве (статья 36). Еврокомиссия имеет возможность перепроверять заявки правительственных органов на предоставление исключения и в зависимости от обстоятельств отклонять их. Это может, например, произойти, если Комиссия и страна-член ЕС имеют различные представления о сроках ввода в эксплуатацию трубопровода.

ХДС/ХСС и СДПГ мошенничают и в парламенте

Большая коалиция мошенничает не только в отношении Европейской комиссии и Европейского парламента , но и в бундестаге.

Представив свой собственный законопроект от 23 сентября, федеральное правительство попросило оппозиционные партии рассмотреть его «без промедлений». Дело якобы в том, что закон должен быть принят срочно и что он представлен уже в окончательной форме. Кроме того, оппозиции было обещано обсудить законопроект в комитете по экономике и энергетике на парламентской неделе между 21 и 25 октября, то есть почти за две недели до планируемого голосования в бундестаге в этот четверг.

Но все пошло не так. Сначала Большая коалиция внезапно отменила дебаты по законопроекту на прошлой парламентской неделе, хотя они уже были включены в повестку дня заседаний.

А потом последовал главный финт: правящие партии за 48 часов до принятия решение представили в бундестаг поправки к своему собственному закону, что стало полной неожиданностью для оппозиции.

Теперь закон и поправки Большой коалиции будут обсуждаться в комитете по экономике и энергетике и еще на этой неделе должны быть приняты бундестагом.

Дата голосования по этому крайне важному для Германии, Европы и России закону — утро пятницы.