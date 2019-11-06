«Чуть не сжевал галстук»: Джонсон отчаялся из-за Brexit

Джонсон «чуть не сжевал галстук» из-за отсрочки Brexit

"Я дошел до точки, когда хотел уже от отчаяния сжевать свой собственный галстук", — сказал Джонсон в своем выступлении, посвященном официальному началу предвыборной кампании.

Причиной отчаяния премьер-министра стала невозможность получить от парламента поддержку достигнутого им с Европейским Союзом соглашения, что привело к вынужденной отсрочке Brexit.

Джонсон также заявил, что не стремился к проведению досрочных выборов, однако, по его словам, британский парламент "застрял в колее на три с половиной года" и отказывается выполнять волю народа.