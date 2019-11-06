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Джонсон «чуть не сжевал галстук» из-за отсрочки Brexit 

Газета.Ru + ещё 1 45 минут назад
«Чуть не сжевал галстук»: Джонсон отчаялся из-за Brexit
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что "хотел сжевать свой галстук" из-за вынужденной отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза, сообщает STV News.
"Я дошел до точки, когда хотел уже от отчаяния сжевать свой собственный галстук", — сказал Джонсон в своем выступлении, посвященном официальному началу предвыборной кампании.
Причиной отчаяния премьер-министра стала невозможность получить от парламента поддержку достигнутого им с Европейским Союзом соглашения, что привело к вынужденной отсрочке Brexit.
Джонсон также заявил, что не стремился к проведению досрочных выборов, однако, по его словам, британский парламент "застрял в колее на три с половиной года" и отказывается выполнять волю народа.
Премьер-министр рассчитывает, что после выборов Консервативная партия улучшит позиции в палате общин и соглашение будет одобрено. В этом случае страна сможет покинуть Евросоюз до 31 января 2020 года.
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Теги:
В мире , Европа , Борис Джонсон , Парламент Великобритании , ЕС , Консервативная партия , Великобритания
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