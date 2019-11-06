Кошка напала на полицейского в прямом эфире

Пестрая кошка запрыгнула на офицера американской полиции во время интервью местному телеканалу. Видео с «нападением» разошлось по социальным сетям. В частности, его опубликовали в Twitter MDK.
В США хищное животное прыгнуло на копа, пока тот давал интервью pic.twitter.com/heFhmAy6Ef— #MDK (@mudakoff) November 6, 2019
Полицейский с серьезным видом разговаривал с журналистом, стоящим за кадром. Неожиданно в плечо офицера вцепилась кошка. Она взгромоздилась на плечо и четыре раза ударила его хвостом по голове, заставив стража порядка улыбнуться. Мужчина подтолкнул животное, чтобы оно безболезненно могло спрыгнуть на землю. В финале ролика видно, что, оказавшись внизу, кошка продолжила проявлять к полицейскому интерес.
В октябре во время прямого эфира на британском телеканале Channel 4 в кадре внезапно появился кот. Эксперт, находившийся на связи со студией, давала комментарий из дома. В какой-то момент в разговор вмешалось ее домашнее животное, однако ведущая передачи сделала вид, что ничего не случилось. Инцидент произошел во время обсуждения новой инициативы президента США Дональда Трампа, который планирует запретить выдачу гражданства страны рожденным на территории страны детям иностранцев.