Пестрая кошка напала на полицейского в прямом эфире и побила его хвостом

Пестрая кошка запрыгнула на офицера американской полиции во время интервью местному телеканалу. Видео с «нападением» разошлось по социальным сетям. В частности, его опубликовали в Twitter MDK.

В США хищное животное прыгнуло на копа, пока тот давал интервью pic.twitter.com/heFhmAy6Ef— #MDK (@mudakoff) November 6, 2019

Полицейский с серьезным видом разговаривал с журналистом, стоящим за кадром. Неожиданно в плечо офицера вцепилась кошка. Она взгромоздилась на плечо и четыре раза ударила его хвостом по голове, заставив стража порядка улыбнуться. Мужчина подтолкнул животное, чтобы оно безболезненно могло спрыгнуть на землю. В финале ролика видно, что, оказавшись внизу, кошка продолжила проявлять к полицейскому интерес.