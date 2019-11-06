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Эрдоган заявил о задержании жены и сестры аль-Багдади 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Эрдоган заявил о задержании жены и сестры аль-Багдади
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военные республики задержали жену, сестру и деверя ликвидированного в октябре лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади.
«Аль-Багдади покончил с собой в туннеле. Мы поймали в Сирии его жену. Но никакого шума из этого мы не делали. Я в первый раз сейчас заявляю об этом. Еще мы поймали его сестру и ее мужа», — сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».
Ранее во вторник СМИ со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, сообщили, что власти Турции задержали старшую сестру аль-Багдади вместе с ее семьей.
Напомним, в конце октября США объявили о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Как отметили в Пентагоне, главарь ИГ подорвал себя и двоих детей до 12 лет. Его тело захоронено в море.
В то же время директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что ведомство не располагает данными генетической экспертизы, подтверждающей гибель аль-Багдади.
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Теги:
В мире , Сергей Нарышкин , Абу Бакр аль-Багдади , Пентагон , Исламское государство , РИА Новости , Сирия , Турция
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