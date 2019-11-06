Эрдоган заявил о задержании жены и сестры аль-Багдади

«Аль-Багдади покончил с собой в туннеле. Мы поймали в Сирии его жену. Но никакого шума из этого мы не делали. Я в первый раз сейчас заявляю об этом. Еще мы поймали его сестру и ее мужа», — сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник СМИ со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, сообщили, что власти Турции задержали старшую сестру аль-Багдади вместе с ее семьей.

Напомним, в конце октября США объявили о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Как отметили в Пентагоне , главарь ИГ подорвал себя и двоих детей до 12 лет. Его тело захоронено в море.