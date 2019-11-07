Кличко отреагировал на обвинения в госизмене

Кличко ответил на обвинения в госизмене

Мэр Киева Виталий Кличко назвал «бесперспективным» уголовное дело, открытое против него и двух его помощников. Заявление Кличко размещено на официальном портале столицы Украины.

Кличко напомнил, что «этой „новости“ уже почти три недели».

«Неназванный жалобщик обратился в суд, чтобы тот обязал НАБУ открыть производство. Перспективы это дело не имеет, я убежден. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют!» — заявил мэр Киева.

«Рамблер» писал, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство против Кличко по подозрению в госизмене при застройке столицы. В НАБУ пояснили, что дело было возбуждено в рамках исполнения решения Высшего антикоррупционного суда Украины от 18 октября.