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Кличко ответил на обвинения в госизмене 

Рамблер + ещё 32 5 минут назад
Кличко отреагировал на обвинения в госизмене
Фото: РИА Новости
Мэр Киева Виталий Кличко назвал «бесперспективным» уголовное дело, открытое против него и двух его помощников. Заявление Кличко размещено на официальном портале столицы Украины.
Кличко напомнил, что «этой „новости“ уже почти три недели».
«Неназванный жалобщик обратился в суд, чтобы тот обязал НАБУ открыть производство. Перспективы это дело не имеет, я убежден. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют!» — заявил мэр Киева.
«Рамблер» писал, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство против Кличко по подозрению в госизмене при застройке столицы. В НАБУ пояснили, что дело было возбуждено в рамках исполнения решения Высшего антикоррупционного суда Украины от 18 октября.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
В мире , Конфликты , Украина , Выборы на Украине , Виталий Кличко , Киев
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