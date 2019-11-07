Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кличко отреагировал на обвинения в госизмене 

Lenta.ru + ещё 30 1 час назад
Кличко отреагировал на обвинения в госизмене
Фото: РИА Новости
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что уголовное дело о государственной измене, открытое против него и двух его помощников, не имеет перспектив. Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина, видеозапись опубликована на официальном сайте украинской столицы.
По мнению Кличко, «новости» о начале расследования против него уже три недели, однако только сейчас ее начали распространять в СМИ его политические конкуренты.
«Перспективы это дело не имеет, я уверен. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют!» — заявил политик.
6 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей. Расследование начато по факту возможной государственной измены и хищений при застройке украинской столицы.
Ранее также сообщалось, что НАБУ возбудило дело против Кличко по подозрению в хищении бюджетных средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве. Сообщалось, что дело было возбуждено по требованию Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).
В сентябре украинское правительство согласовало увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. По словам премьер-министра страны Алексея Гончарука, постановление вскоре поступило президенту Владимиру Зеленскому, который и принял окончательное решение об отстранении Кличко от занимаемой должности. В тот же день мэр Киева назвал свое увольнение незаконным.
Видео дня. 90-летний ученый оказался рецидивистом: ловил на коноплю
Последние новости
Россия потребовала сократить ядерное вооружение Великобритании и Франции Россия потребовала сократить ядерное вооружение Великобритании и Франции Обнаружен новый штамм ВИЧ Обнаружен новый штамм ВИЧ Азербайджан вручил ноту протеста послу России Азербайджан вручил ноту протеста послу России
Комментарии 
Теги:
В мире , Украина , Выборы на Украине , Виталий Кличко , Владимир Зеленский , Правительство Украины , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина закрыла КПП на границе с Крымом
Украина закрыла КПП на границе с Крымом 245
Россия и Казахстан утвердили границу
Россия и Казахстан утвердили границу 53
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Опубликовано видео драки Ляшко
Опубликовано видео драки Ляшко 20
Истребитель США уронил ракету на Японию
Истребитель США уронил ракету на Японию 37
Видео
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
01:40
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
Шоу-бизнес
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
00:32
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Общество
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
01:13
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
Происшествия Криминал
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
00:20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Оружие Армия
О каком уникальном оружии говорил Путин
01:59
О каком уникальном оружии говорил Путин
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение