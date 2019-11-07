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Украина закрыла пункт пропуска на границе с Крымом 

Рамблер + ещё 3 19 минут назад
Украинская сторона закрыла автомобильный пункт пропуска «Каланчак». Об этом со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым сообщает «Крым-информ».
По данным ведомства, пропуск людей на украинском контрольном пункте «Каланчак», расположенном напротив российского «Армянска» был прекращен сегодня в 9.20.
«По независящим от Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым причинам пропуск лиц и транспортных средств через МАПП «Армянск» не осуществляется», — пояснила пресс-служба.
Пограничники также отметили, что «скопление транспортных средств в пунктах пропуска „Перекоп“ и „Джанкой“ не наблюдается».
«В случае их появления будут направлены резервы для увеличения пропускной способности и снижения общего времени нахождения в пункте пропуска», — пояснило ведомство.
По данным РИА Новости, крымские пограничники также посоветовали путешественникам учитывать сложившиеся обстоятельства.
«Рамблер» писал, что ранее суд арестовал пытавшегося проехать в Крым обманом украинца. По данным ФСБ, 34-летний житель Закарпатской области пытался пересечь границу в пункте пропуска «Армянск», при том, что ему был запрещен въезд в Россию до сентября 2020 года. Для перехода через границу житель Украины сменил паспорт.
Комментарии481 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
В мире , Видео , Крым наш , Граница с Крымом , ФСБ , Крыминформ , Республика Крым
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