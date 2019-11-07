Украина закрыла пункт пропуска на границе с Крымом

Украинская сторона закрыла автомобильный пункт пропуска «Каланчак». Об этом со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым сообщает «Крым-информ».

По данным ведомства, пропуск людей на украинском контрольном пункте «Каланчак», расположенном напротив российского «Армянска» был прекращен сегодня в 9.20.

«По независящим от Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым причинам пропуск лиц и транспортных средств через МАПП «Армянск» не осуществляется», — пояснила пресс-служба.

Пограничники также отметили, что «скопление транспортных средств в пунктах пропуска „Перекоп“ и „Джанкой“ не наблюдается».

«В случае их появления будут направлены резервы для увеличения пропускной способности и снижения общего времени нахождения в пункте пропуска», — пояснило ведомство.

По данным РИА Новости, крымские пограничники также посоветовали путешественникам учитывать сложившиеся обстоятельства.

«Рамблер» писал, что ранее суд арестовал пытавшегося проехать в Крым обманом украинца. По данным ФСБ, 34-летний житель Закарпатской области пытался пересечь границу в пункте пропуска «Армянск», при том, что ему был запрещен въезд в Россию до сентября 2020 года. Для перехода через границу житель Украины сменил паспорт.