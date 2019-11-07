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Украина закрыла пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом 

Rambler News Service + ещё 2 1 час назад
Украина приняла решение закрыть пограничный пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом, сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на заявление пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
«В 9.20 7 ноября 2019 года украинский контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак», расположенный напротив многостороннего автомобильного пункта пропуска «Армянск», в одностороннем порядке прекратил пропуск лиц через государственную границу», — говорится в сообщении.
По этой причине было принято решение прекратить работу пункта «Армянск».
«В настоящее время скопление транспортных средств в пунктах пропуска «Перекоп» и «Джанкой» не наблюдается. В случае их появления будут направлены резервы для увеличения пропускной способности и снижения общего времени нахождения в пункте пропуска», — добавили в управлении.
Ранее украинская сторона заявила о закрытии пограничного пункта в связи с проведением работ повышенной опасности при реконструкции контрольных пунктов.
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Комментарии68 
Теги:
В мире , Видео , Крым наш , Граница с Крымом , ФСБ , Крыминформ , Республика Крым
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