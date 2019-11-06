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СМИ: Иран не допустил сотрудника МАГАТЭ на объект по результатам проверки на входе 

ТАСС + ещё 10 2 часа назад
Иран выгнал сотрудника МАГАТЭ
Фото: Р-Спорт
Тегеран на прошлой неделе не пустил одного из сотрудников МАГАТЭ на объект в Натанзе, поскольку у него оказались "подозрительные" материалы. Об этом сообщает в среду агентство Fars.
Агентство отмечает, что в момент проверки на входе на объект сработало оборудование, которое указало на наличие "подозрительных" веществ и материалов. Тегеран сообщил об этом в МАГАТЭ. Лицензия сотрудника на проведение инспекций была аннулирована.
Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) на своем сайте подтвердила, что инспектора не допустили на объект. На данный момент специалист покинул Иран и отправился в Вену.
Ранее в среду агентство Reuters сообщило, что власти Ирана на прошлой неделе задержали, но вскоре отпустили инспектора МАГАТЭ. Инцидент будет обсуждаться на заседании Совета управляющих МАГАТЭ в четверг.
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Теги:
В мире , МАГАТЭ , Reuters , Иран , Тегеран
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