В ОБСЕ назвали особым дело Вышинского 

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что дело и освобождение экс-главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является особым.
Как передаёт РИА Новости, об этом Дезир сказал в ходе конференции, посвящённой свободе СМИ и безопасности журналистов в России на пространстве ОБСЕ.
«Дело Кирилла Вышинского и его освобождение особое, поскольку там участвовали две страны ОБСЕ», — сказал Дезир.
Ранее представитель ОБСЕ пообещал изучить информацию о случаях притеснения журналистов на Украине, которую ему передал Вышинский.