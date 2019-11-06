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В ОБСЕ назвали особым дело Вышинского 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
В ОБСЕ назвали особым дело Вышинского
Фото: РИА Новости
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что дело и освобождение экс-главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является особым.
Как передаёт РИА Новости, об этом Дезир сказал в ходе конференции, посвящённой свободе СМИ и безопасности журналистов в России на пространстве ОБСЕ.
«Дело Кирилла Вышинского и его освобождение особое, поскольку там участвовали две страны ОБСЕ», — сказал Дезир.
Ранее представитель ОБСЕ пообещал изучить информацию о случаях притеснения журналистов на Украине, которую ему передал Вышинский.
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Теги:
В мире , Общество , Кирилл Вышинский , ОБСЕ , РИА Новости
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