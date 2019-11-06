В ОБСЕ назвали особым дело Вышинского

Как передаёт РИА Новости, об этом Дезир сказал в ходе конференции, посвящённой свободе СМИ и безопасности журналистов в России на пространстве ОБСЕ.

«Дело Кирилла Вышинского и его освобождение особое, поскольку там участвовали две страны ОБСЕ», — сказал Дезир.

Ранее представитель ОБСЕ пообещал изучить информацию о случаях притеснения журналистов на Украине, которую ему передал Вышинский.