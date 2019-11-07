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Зеленский заверил, что Киев выполнит все условия для встречи «нормандской четверки» 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершит процесс разведения сил, необходимый для встречи "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), где намерен обсудить дальнейшие шаги по урегулировании конфликта в Донбассе.
"Некоторые люди считают, что мы не можем позволить себе разведение войск, но это Минские соглашения. Вы видите, что мы развели войска в Катериновке (село в районе Золотого — прим. ТАСС), и там совсем нет никаких обстрелов. Их нет и в Станице Луганской. Статистика такая: где есть разведение, там огня нет. Что касается Петровского, вы знаете, что там поле, там нет никаких проблем с разведением. Проблема только в сроках", — сказал он в интервью телеканалу "Украина".
Зеленский также напомнил, что разведение войск в Донбассе является условием для встречи "нормандской четверки", на которой настаивает Украина.
"Мы не можем решить вопрос войны, мы не можем прекратить войну, не разговаривая с людьми, как минимум в нормандском процессе. Вы знаете, что мы долго шли к тому, чтоб обновить нормандский формат, — продолжил он. — Нормандский формат нацелен на то, чтоб обновить диалог, который может нас приблизить к прекращению войны, возвращению наших территорий, и — самое главное — возвращению наших пленных", — добавил он.
Ранее в четверг Генштаб Украины заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе украинская сторона готова начать в 13:00 мск пятницы, 8 ноября.
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Теги:
В мире , Украина , Выборы на Украине , Санкции , Партия Зеленского , Ситуация в мире , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС , Германия , Киев , Франция
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