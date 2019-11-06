Денег нет: Почему Сербия отказалась от С-400

Глава Сербии сообщил об отсутствии денег на покупку российских С-400

Сербские власти не планируют покупать у России комплексы С-400 из-за нехватки средств, заявил президент страны Александр Вучич

По его словам, Белград больше не даст себе «как в 1990-х годах быть настолько слабым, что даже попытается себя защитить», так как Сербия является свободной страной и хочет таковой остаться.

Сербия — малое государство, со всех сторон окружённое НАТО. Вы могли видеть по реакции на С-400, что другие на самом деле желают Сербии, — подчеркнул он в эфире национального телевидения.

Однако, сообщил Вучич, страна пока не будет покупать С-400, несмотря на то что это «потрясающее оружие».

Он пояснил, что Турция, которая ранее приобрела у РФ данные комплексы, имеет намного более мощную экономику. При этом президент отметил, что с таким оружием можно быть уверенным, что на страну никто не нападёт.

У нас есть авиация, которая стала намного сильнее, будем усиливать ПВО с помощью ЗРПК «Панцирь-С» и других систем, которые не находятся в санкционном списке, — поделился Вучич.

Сербский лидер добавил, что власти Хорватии и самопровозглашённой Республики Косово также закупают вооружение.

Ранее стало известно, что Сербия приобрела у России комплекс ПВО ближнего действия «Панцирь-С». Закупку одной батареи подтвердил президент республики.