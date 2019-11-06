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СМИ: Трамп в мае направил Зеленскому письмо с обещанием «непоколебимой поддержки» 

ТАСС + ещё 2 38 минут назад
Трамп обещал Зеленскому «непоколебимую поддержку»
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп в мае направил Владимиру Зеленскому письмо с поздравлениями с избранием на пост президента, в котором пообещал ему "непоколебимую поддержку" со стороны Соединенных Штатов. Письмо американского лидера от 29 мая опубликовал во вторник новостной портал The Daily Beast.
"Вашингтон и Киев являются непоколебимыми партнерами, работающими вместе для реализации общего видения стабильной, процветающей и демократической Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество", — указал Трамп.
"Как вы отметили в своей речи по случаю победы на выборах, ваше избрание доказало, что демократия возможна в любой стране бывшего советского региона. Успех Украины является примером триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима", — говорится в письме.
Трамп также пригласил Зеленского встретиться с ним в Белом доме, как только они смогут "подобрать подходящее время".
Как отмечает портал, текст письма сильно расходится с высказываниями в отношении Украины, которые Трамп позволял себе в личных беседах с представителями своей администрации. В частности, 3 ноября газета The Washington Post информировала, что Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней своего пребывания на посту президента, так как считал, что руководство Украины якобы сотрудничало с демократами во время предвыборной гонки в 2016 году с целью не допустить его победы на выборах. В 2017 году Трамп заявлял, что Украина не является "настоящей страной", всегда была частью России и "полностью коррумпирована". По данным газеты, Трамп не хотел оказывать поддержку новым украинским властям, считая, что они также коррумпированы.
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Теги:
В мире , США , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Washington Post , Киев
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