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Приход к власти «тупых людей» назвали бедой Украины 

News.ru 59 минут назад
«Тупые люди»: Украина столкнулась с очередной бедой
Фото: ТАСС
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина после ухода с поста президента Петра Порошенко столкнулась с новой бедой. Она выражается в том, что к власти под видом обновления пришли наполовину старые, а на вторую половину «тупые люди».
Теперь Украину ждёт национальная катастрофа, сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
"К нам пришла беда, потому что те, кому мы поверили, ведут нас в такую же, но ещё большую пропасть. Они объявили великую политику — либертарианство. Если перевести на русский язык — это батька Махно, только в современных условиях. К этому мы идём", — считает депутат.
По его словам, несмотря на «искреннюю ненависть» к режиму Порошенко, при нём были «задатки государственные».
Они хотя бы понимали, как функционирует государство и что нельзя добить до такой степени, чтобы уже не подняться, — заявил Рабинович.
Представители же новой власти, по мнению депутата, просто «не хотят слышать, понимать и учиться».
Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не управляет ситуацией в стране и даже не является хозяином в своём офисе. Такую мысль высказала экс-нардеп Анна Герман. Причиной сложившейся ситуации Герман считает непрофессионализм Зеленского и его окружения. В частности, это проявляется при подготовке визитов главы государства на территории страны.
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Комментарии9 
Теги:
В мире , Вадим Рабинович , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Анна Герман , Верховная Рада
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