«Тупые люди»: Украина столкнулась с очередной бедой

Приход к власти «тупых людей» назвали бедой Украины

Теперь Украину ждёт национальная катастрофа, сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

"К нам пришла беда, потому что те, кому мы поверили, ведут нас в такую же, но ещё большую пропасть. Они объявили великую политику — либертарианство. Если перевести на русский язык — это батька Махно, только в современных условиях. К этому мы идём", — считает депутат.

По его словам, несмотря на «искреннюю ненависть» к режиму Порошенко, при нём были «задатки государственные».

Они хотя бы понимали, как функционирует государство и что нельзя добить до такой степени, чтобы уже не подняться, — заявил Рабинович.

Представители же новой власти, по мнению депутата, просто «не хотят слышать, понимать и учиться».