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Умереть, чтобы жить: в Южной Корее стали популярны репетиции похорон 

Мир24
В Южной Корее стали популярны репетиции похорон
Фото: ТАСС
Необычный эксперимент проводят в Южной Корее. Каждый желающий может организовать для себя «благополучную смерть», передает «МИР 24».
Люди готовятся серьезно: пишут завещание, фотографируются на траурный портрет, потом ложатся в гроб, который ко всему прочему символически заколачивают. В этот раз участие в церемонии приняли одновременно несколько десятков человек. По словам главы оздоровительного центра, такая процедура необходима, чтобы люди научились ценить свою жизнь.
«Некоторые приходят тогда, когда решили совершить самоубийство. Они хотят сначала попробовать, как это будет умереть. Я стараюсь ответить на их вопросы, помочь им справиться со страхом жизни. И после такой церемонии они больше не хотят умирать», — рассказал руководитель учебно-оздоровительного центра Hyowon Чжон Ен Мун.
Умереть понарошку пробуют и вчерашние студенты, и люди преклонного возраста. И все они уверяют, что именно после этого квеста понимают, что жизнь прекрасна.
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Теги:
В мире , Общество , Южная Корея
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