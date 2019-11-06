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Рябопашка заявил о требовании украинского общества «посадок и крови» 

RT на русском
Украинцы требуют «посадок и крови»
Фото: ТАСС
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.
«Вернуть доверие можно в том числе, к сожалению, посадками. Причём громкими посадками. Общество требует крови. Общество требует посадок», — отметил он в интервью изданию «Левый берег».
Рябошапка признал, что это обусловлено усталостью общества от несправедливости.
В сентябре в Генпрокуратуре Украины пообещали «изысканные посадки» высокопоставленных чиновников.
Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что в стране больше не будет «касты неприкосновенных».
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Теги:
В мире , Украина , Руслан Рябошапка , Владимир Зеленский
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