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Мужчина погиб в битве за бургер 

Lenta.ru 50 минут назад
Мужчина погиб в битве за бургер
Фото: : CBS17 / YouTube Житель американского населенного пункта Оксон-Хилл, штат Мэриленд, пог
Житель американского населенного пункта Оксон-Хилл, штат Мэриленд, погиб в драке, вспыхнувшей из-за места в очереди за бургерами. Об этом сообщает NBC News.
Очередь выстроилась за популярными куриными бургерами, которыми торгует сеть закусочных Popeyes. Первая партия, поступившая в продажу в августе, была распродана всего за две недели. После этого они больше двух месяцев отсутствовали в меню и вернулись туда лишь в воскресенье, 3 ноября.
На следующий день после возобновления продаж произошла драка между 28-летним покупателем, имя которого не сообщается, и неизвестным мужчиной, пытавшимся получить бургер без очереди. Конфликт начался в закусочной, а затем переместился на улицу.
В ходе потасовки неизвестный ранил мужчину ножом. Пострадавшего отвезли в больницу, где он позже скончался. Установить личность убийцы пока не удалось.
Ранее сообщалось, что жителя американского штата Флорида арестовали после того, как он устроил стрельбу с братом из-за спора о Библии. 31-летний Майкл Дин (Michael Dean) и его брат в воскресенье, 27 октября, сидели на крыльце и выпивали. После нескольких бутылок алкогольных напитков у них завязался спор о Библии, который перерос в драку.
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Теги:
В мире , телеканал NBC
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