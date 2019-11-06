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Волкер счёл правдоподобной версию о вмешательстве Украины в выборы в США 

News.ru
В США назван новый виновник вмешательства в выборы
Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Экс-спецпредставитель Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что допускает попытку украинских властей вмешаться в выборы в США. По его словам, эта версия «совершенно правдоподобна».
При этом от не верит, что бывший вице-президент страны Джозеф Байден мог быть задействован в коррупционных схемах на Украине, передаёт ТАСС.
"У меня просто не вызывает доверия то, что на Джо Байдена могли повлиять при исполнении им своих обязанностей вице-президента деньгами или чем-то для его сына [Хантера]. Я его знаю давно, он честный человек", — подчеркнул политик.
Такие показания он дал в Палате представителей под присягой.
Как ранее писал News.ru, представители демократического крыла в Конгрессе США запросили у Белого дома документы по Украине. Политические силы сделали это в связи с расследованием в рамках импичмента.
Поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Белого дома стала стенограмма телефонного разговора Трампа с Зеленским. Во время диалога последний пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. После этого Трамп прямо призвал Украину и Китай начать расследование деятельности Байдена и связанных с ним компаний.
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Комментарии2 
Теги:
В мире , Джозеф Байден , Курт Волкер , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , США
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