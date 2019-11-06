В США назван новый виновник вмешательства в выборы

Волкер счёл правдоподобной версию о вмешательстве Украины в выборы в США

При этом от не верит, что бывший вице-президент страны Джозеф Байден мог быть задействован в коррупционных схемах на Украине, передаёт ТАСС.

"У меня просто не вызывает доверия то, что на Джо Байдена могли повлиять при исполнении им своих обязанностей вице-президента деньгами или чем-то для его сына [Хантера]. Я его знаю давно, он честный человек", — подчеркнул политик.

Такие показания он дал в Палате представителей под присягой.

Как ранее писал News.ru, представители демократического крыла в Конгрессе США запросили у Белого дома документы по Украине. Политические силы сделали это в связи с расследованием в рамках импичмента.

Поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Белого дома стала стенограмма телефонного разговора Трампа с Зеленским. Во время диалога последний пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. После этого Трамп прямо призвал Украину и Китай начать расследование деятельности Байдена и связанных с ним компаний.