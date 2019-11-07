В ООН одобрили проект резолюции РФ о контроле над вооружениями

Среди голосовавших никто не выразился против принятия проекта.

Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции РФ об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Против принятия документа не высказался никто.

За проголосовали 174 человека. Еще пятеро воздержались.

Проект резолюции «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» призывает страны-участники таких договоров выполнять соглашения в полном объеме и укреплять эту систему, напоминает РИА Новости.