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В ООН одобрили проект резолюции РФ о контроле над вооружениями 

ТК «Звезда» + ещё 13 34 минуты назад
Среди голосовавших никто не выразился против принятия проекта.
Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции РФ об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Против принятия документа не высказался никто.
За проголосовали 174 человека. Еще пятеро воздержались.
Проект резолюции «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» призывает страны-участники таких договоров выполнять соглашения в полном объеме и укреплять эту систему, напоминает РИА Новости.
Россия внесла проект резолюции на сессии Генассамблеи в сентябре. По словам главы министра иностранных дел Сергея Лаврова, одобрение резолюции станет важным вкладом стран-участниц ООН в создание условий для успешного проведения обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия.
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Теги:
В мире , Армия , Видео , Оружие , Генассамблея ООН , ООН , РИА Новости
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