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Комитет ГА ООН одобрил три российских проекта 

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Комитет ГА ООН одобрил три российских проекта
Фото: pixabay
После одобрения в комитете рассмотрением проектов резолюций займется Генассамблея ООН, которая уже утвердит их окончательно.
Первый комитет Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюций. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
«Первый — о неразмещении первыми оружия в космосе. Второй документ — "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". Третий посвящен мерам транспарентности и доверия в космическом пространстве», — отметил он.
По словам Белоусова, после одобрения в комитете рассмотрением проектов резолюций займется Генассамблея ООН, которая уже утвердит их окончательно. Ожидается, что это произойдет в начале декабря.
В частности, проект резолюции «Неразмещение первыми оружия в космосе» содержит призыв ко всем странам, в особенности к обладающим космическим потенциалом, о рассмотрении возможности «выразить приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе».
Проект «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве» призывает международное сообщество к приложению усилий по предотвращению гонки вооружений, включая также размещение оружия в космосе.
Содержание проекта резолюции «Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности» посвящено рекомендации, обращенной к государствам-членам ООН, о рассмотрении и осуществлении на добровольной основе мер транспарентности и укрепления доверия «в максимально возможной и практически осуществимой степени», уточняет РИА Новости.
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Теги:
В мире , Оружие , Генассамблея ООН , ООН , РИА Новости
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