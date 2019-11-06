Комитет ГА ООН одобрил три российских проекта

После одобрения в комитете рассмотрением проектов резолюций займется Генассамблея ООН , которая уже утвердит их окончательно.

Первый комитет Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюций. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

«Первый — о неразмещении первыми оружия в космосе. Второй документ — "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". Третий посвящен мерам транспарентности и доверия в космическом пространстве», — отметил он.

По словам Белоусова, после одобрения в комитете рассмотрением проектов резолюций займется Генассамблея ООН, которая уже утвердит их окончательно. Ожидается, что это произойдет в начале декабря.

В частности, проект резолюции «Неразмещение первыми оружия в космосе» содержит призыв ко всем странам, в особенности к обладающим космическим потенциалом, о рассмотрении возможности «выразить приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе».

Проект «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве» призывает международное сообщество к приложению усилий по предотвращению гонки вооружений, включая также размещение оружия в космосе.