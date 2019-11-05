Украинским прокурорам устроят тест на интеллект

Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) пройдут второй этап аттестации, в котором проверят их общие способности и навыки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего к проверке будут допущены 795 прокуроров ГПУ, которые успешно прошли первый этап на знание закона и умение его применять. Согласно информации ведомства, в нем приняли участие 1083 участника, однако 288 прокуроров не смогли пройти проверку.

Тестирование будет состоять из двух частей: абстрактно-логической и вербальной, по 30 вопросов в каждой. Те, кто наберет необходимое количество баллов, будут допущены до третьего этапа аттестации. В нем прокурорам будет необходимо пройти собеседование и выполнить ситуационную задачу.