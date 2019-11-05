Названа тема переговоров Помпео в Германии

Помпео обсудит Украину в ходе визита в Германию

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Германию 6-8 ноября обсудит Украину , сказал журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента

"Думаю, да, возможно, это будет обсуждаться", — сказал он в ходе телефонного брифинга в Вашингтоне.

По его словам, Помпео может обсудить шаги, предпринятые в последние недели президентом Украины Владимиром Зеленским "в направлении мира и экономической стабильности".

Представитель госдепартамента добавил, что США "привержены работе с союзниками и партнерами по оказанию давления на Россию с тем, чтобы она соблюдала минские соглашения".