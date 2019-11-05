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В Израиле задержали подозреваемого в распространении угроз Нетаньяху в Сети 

РИА Новости 1 час назад
Задержан подозреваемый в угрозах Нетаньяху
Фото: РИА Новости
Израильская полиция сообщила о задержании подозреваемого в публикации угроз в адрес премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в социальных сетях.
"Подразделение кибербезопасности израильской полиции арестовало мужчину, подозреваемого в угрозах премьер-министру и его семье в социальных сетях. В своих публикациях он призывал полицию организовать движение транспорта для похорон премьер-министра. Подозреваемый был арестован сегодня вечером и находится под следствием", — говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился накануне в полицию в связи с угрозами в его адрес на Facebook, сообщила канцелярия главы правительства.
Премьер попросил незамедлительно начать расследование.
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Теги:
В мире , Происшествия , Биньямин Нетаньяху , Израиль
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