Задержан подозреваемый в угрозах Нетаньяху

В Израиле задержали подозреваемого в распространении угроз Нетаньяху в Сети

Израильская полиция сообщила о задержании подозреваемого в публикации угроз в адрес премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в социальных сетях. "Подразделение кибербезопасности израильской полиции арестовало мужчину, подозреваемого в угрозах премьер-министру и его семье в социальных сетях. В своих публикациях он призывал полицию организовать движение транспорта для похорон премьер-министра. Подозреваемый был арестован сегодня вечером и находится под следствием", — говорится в сообщении пресс-службы полиции. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился накануне в полицию в связи с угрозами в его адрес на Facebook, сообщила канцелярия главы правительства. Премьер попросил незамедлительно начать расследование.

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