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Зеленскому напомнили о предвыборном обещании референдума 

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Зеленскому напомнили о предвыборном обещании
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский должен принять закон о референдуме. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
По его словам, украинский лидер обещал, что одним из первых принятых законопроектов будет документ о проведении всеукраинского референдума. Медведчук подчеркнул, что этот вопрос «архиважен» для политики Украины. «Можете себе представить уровень демократичности и правовой характеристики страны, в которой нет закона о референдуме», — отметил он.
Политик добавил, что референдум необходимо было провести в случае принятия закона об открытии рынка земли с 1 октября 2020 года. Кроме того, всенародное голосование нужно устроить при обсуждении вопроса о вступлении в НАТО. «Есть животрепещущие обстоятельства и есть то, что нельзя делать без согласия с украинскими гражданами, без народа. Потому что сколько угодно можно быть слугой народа и можно сколько угодно кичиться от этого "высокого" звания слуги, но с народом иногда надо советоваться», — резюмировал Медведчук.
В начале ноября депутат Верховной Рады и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, напротив, посоветовал главе государства «проявлять лидерство» и не спрашивать у населения, как ему действовать.
В июне Зеленский подчеркнул, что ориентация страны на вхождение в Североатлантический альянс и Евросоюз закреплена в ее конституции, и пообещал, что власти будут проводить работу с населением, объясняя украинцам, «что такое НАТО и что это не так страшно». После этого, «когда украинцы будут готовы», власти вынесут на референдум вопрос о вступлении в Североатлантический альянс, «и Украина будет в НАТО», отмечал украинский лидер.
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Теги:
В мире , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , ЕС , Верховная Рада , НАТО
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