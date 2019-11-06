Зеленскому напомнили о предвыборном обещании референдума

По его словам, украинский лидер обещал, что одним из первых принятых законопроектов будет документ о проведении всеукраинского референдума. Медведчук подчеркнул, что этот вопрос «архиважен» для политики Украины. «Можете себе представить уровень демократичности и правовой характеристики страны, в которой нет закона о референдуме», — отметил он.

Политик добавил, что референдум необходимо было провести в случае принятия закона об открытии рынка земли с 1 октября 2020 года. Кроме того, всенародное голосование нужно устроить при обсуждении вопроса о вступлении в НАТО . «Есть животрепещущие обстоятельства и есть то, что нельзя делать без согласия с украинскими гражданами, без народа. Потому что сколько угодно можно быть слугой народа и можно сколько угодно кичиться от этого "высокого" звания слуги, но с народом иногда надо советоваться», — резюмировал Медведчук.

В начале ноября депутат Верховной Рады и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук , напротив, посоветовал главе государства «проявлять лидерство» и не спрашивать у населения, как ему действовать.