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Запад поможет Белоруссии избежать объединения с Россией 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Страны Запада опасаются перспективы объединения России и Белоруссии в рамках договора о Союзном государстве. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В частности, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о попытке Москве оказать давление на Минск.
«На них оказывают нажим и настало время для ЕС, для Польши и для других стран поддержать их суверенитет», — подчеркнул глава ведомства. Отмечается, что укрепление Союзного государства приведет к изменению баланса сил в Европе.
В то же время, по словам бывшего помощника министра обороны США Александра Вершбоу, западные политики уверены в том, что Белоруссия выберет такой же курс на сближение с ЕС, как Украина или Грузия. Он призвал проявлять осторожность при контактах с Минском, поскольку слишком тесная связь с этим государством приведет к обратным результатам и жесткой реакции России.
В октябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Запад заинтересован в разрыве российско-белорусских отношений и пытается дискредитировать идею Союзного государства. По его словам, на фоне масштабной информационной кампании по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности НАТО наращивает свои силы у границ России и Белоруссии.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Помимо создания единого политического, валютного и военного пространства, документ предполагает унификацию законодательства.
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Комментарии10 
Теги:
В мире , Видео , СНГ , Сергей Шойгу , Александр Вершбоу , Яцек Чапутович , ЕС , НАТО , Минск , Москва , Польша
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