Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»

Кипр планирует лишить гражданства 26 владельцев «золотых паспортов»

Власти Кипра намерены лишить гражданства 26 человек, получивших "золотые паспорта" за инвестирование в экономику государства. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

"Кабинет [министров] принял решение инициировать процесс аннулирования гражданства Кипра 26 граждан", — заявил министр внутренних дел страны Константинос Петридис.

Он добавил, что Совет министров подтвердил приверженность строгому соблюдению условий инвестиционного законодательства Кипра. Министр не раскрыл национальности и личности лиц, о которых идет речь. Reuters отмечает, что речь может идти о родственниках и приближенных премьер-министра Камбоджи Хун Сена.

По данным агентства Bloomberg, среди 26 владельцев "золотых паспортов" девять граждан РФ.

В январе 2019 года Еврокомиссия (ЕК) выразила обеспокоенность системами выдачи Мальтой и Кипром так называемых золотых паспортов гражданам стран, не входящих в Евросоюз

Правило "золотых" виз и паспортов введено в целом ряде стран ЕС, в том числе в Соединенном Королевстве, Португалии, Испании, Болгарии, на Мальте. В результате реализации подобного проекта государства ЕС, по данным международных организаций Global Witness и Transparency International, получили за последнее десятилетие только в виде прямых инвестиций €25 млрд