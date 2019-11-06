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Кипр отберет у россиян «золотые паспорта» 

Рамблер + ещё 19 19 минут назад
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
Фото: depositphotos.com
Кипр отзовет так называемые «золотые паспорта» у 26 человек, передает «Газета.ру» со ссылкой на Cyprus Times.
Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне
Среди них оказались девять россиян, восемь камбоджийцев, пять граждан Китая, двое граждан Кении, гражданин Малайзии и гражданин Ирана. Все они оказались участниками 9 инвестиционных сделок, признанных правительством Кипра незаконными.
Ранее глава МВД страны Константинос Петридис заявил о намерении правительства перепроверить все случаи выдачи кипрского гражданства за инвестиции в экономику страны.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , МВД , Газета.Ru , Кипр
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