Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»

Кипр отзовет так называемые «золотые паспорта» у 26 человек, передает «Газета.ру» со ссылкой на Cyprus Times.

Среди них оказались девять россиян, восемь камбоджийцев, пять граждан Китая, двое граждан Кении, гражданин Малайзии и гражданин Ирана. Все они оказались участниками 9 инвестиционных сделок, признанных правительством Кипра незаконными.