Кипр отберет у россиян «золотые паспорта» 

Кипр отзовет так называемые «золотые паспорта» у 26 человек, передает «Газета.ру» со ссылкой на Cyprus Times.
Среди них оказались девять россиян, восемь камбоджийцев, пять граждан Китая, двое граждан Кении, гражданин Малайзии и гражданин Ирана. Все они оказались участниками 9 инвестиционных сделок, признанных правительством Кипра незаконными.
Ранее глава МВД страны Константинос Петридис заявил о намерении правительства перепроверить все случаи выдачи кипрского гражданства за инвестиции в экономику страны.