Сербия отказалась от покупки С-400

Вучич: Сербия не планирует покупать С-400 из-за нехватки средств

Президент Сербии Александр Вучич в эфире национального телевидения РТС заявил, что Белград не планирует закупать российские зенитные ракетные комплексы С-400 из-за нехватки средств.

«То, что я видел, — это впечатляющее оружие. У нас нет намерения покупать (системы С-400. — RT), поскольку у нас нет денег для того, чтобы заплатить за них, учитывая строительство автотрасс и многочисленные проекты», — отметил сербский лидер.

При этом он выразил мнение, что при наличии такого оружия можно не опасаться агрессии со стороны других стран.

«Знаете, когда у вас есть такое оружие, на вас никто больше не нападёт. Там, где есть С-400, не летают ни американские пилоты, ни любые другие: ни над Турцией, ни над Сирией израильские пилоты не летают, кроме Голанских высот», — подчеркнул Вучич.

При этом он заявил, что Сербия не станет «оленёнком Бэмби», неспособным себя защитить.