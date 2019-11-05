Эстония развернула самолет с вице-премьером РФ
В начале октября Эстония не разрешила борту с российским вице-премьером пересечь совершить полет через свою территорию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Россия создала оружие против американской наглости
Почти незамеченное публикой, но крайне важное событие произошло на днях в Петербурге. На воду был спущен головной патрульный ледокол проекта 23550 «Иван Папанин». Некоторые СМИ утверждают, что этот ледокол будет также вооружён крылатыми ракетами семейства «Калибр». На самом деле ракет на нем, скорее всего, не будет — но от этого его ценность вовсе не становится ниже.
«Все согласились»: Украину ждут в НАТО
Пресс-служба Офиса президента Украины
Идею вступления Украины в НАТО поддержали все члены альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. В последнее время этот вопрос обсуждается все более активно, но даже украинские политики считают реализацию этих планов невозможной в ближайшие годы. Этому препятствует ряд обстоятельств, в частности, территориальный конфликт на Украине.
Китай выдвинул новые требования к США
Перед заключением первой части всеобъемлющей торговой сделки США должны отменить введенные в сентябре пошлины на китайский импорт. Об этом в ходе переговоров по первой части соглашения заявила китайская сторона, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Оставили следы: кто убил экс-мэра Киселевска
Газета.Ru
Жителей Кузбасса 49-ти и 35-ти лет задержали по подозрению в убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. По версии регионального СК, в день трагедии один из них выполнял роль водителя, а другой вместе с сообщником напал на дом 59-летнего бывшего чиновника. Третий мужчина был убит самим Лаврентьевым, защищавшим свое жилище. Одного задержанного суд уже арестовал.
Названа дата запуска "Силы Сибири"
"Газпром" и Китай согласовали дату торжественного запуска газопровода "Сила Сибири", по которому начнутся поставки российского газа в Китай, на 2 декабря, сообщил ТАСС источник, знакомый с планами компании.
«Прочитал заклинание»: как убийца ходил по детсаду с ножом
Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Вместе с ним по делу проходит сотрудник ЧОП «Святогоръ», который и впустил предполагаемого злоумышленника на территорию учреждения. Охранник признал инкриминируемую ему вину частично. Его и Поздеева ранее арестовали на время расследования преступления.
Киеву поставили условие для транзита газа
Главное условие для продолжения транзита российского газа на Украину — снятие судебных претензий Киева к «Газпрому» в европейских судах. На Украине к этому пока не готовы. Договор о транзите заканчивается 31 декабря этого года, и новый все еще далек от подписания. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не исключают, что он и вовсе будет заключен только в следующем году.
Умер Петр Смидович
et-cetera.ru
Актер московского театра Et Cetera Петр Смидович скончался в возрасте 66 лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
Участницу ОИ-2016 задержали с 50 кг наркотиков
Мадия Гафур (в центре) Мадия Гафур (в центре) EPA
Представительница Нидерландов на Олимпийских играх — 2016, легкоатлетка Мадиэя Гафур получила 8,5 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает BBC.