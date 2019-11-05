На Украине открыли памятную доску пособнику нацистов

Памятная доска, посвященная украинскому националисту и гауптштурмфюреру дивизии СС "Галичина" Дмитрию Палиеву, открыта в городе Калуш Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщил во вторник директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
"В Калуше торжественно открыли мемориальную доску гауптштурмфюреру дивизии СС "Галичина" Дмитрию Палиеву", — написал он на странице в Facebook.
Запись сопровождает фотография времен Великой Отечественной войны.
"На архивном фото Палиев в нацистской форме рядом с трибуной и скульптурой Гитлера", — добавил Долинский.
В годы Великой Отечественной войны боевики Организации украинских националистов (запрещена в РФ) в сотрудничестве с разведывательными органами нацистской Германии сражались против СССР. В 1943 году из украинских националистов была сформирована дивизия СС "Галичина", Палиев тогда стоял у истоков ее создания. Бойцы данной дивизии причастны к карательным операциям и массовым убийствам.
В конце октября в Одессе украинские националисты снесли мемориальную доску в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова, которая была установлена на фасаде здания, где ранее располагался штаб Одесского военного округа. Радикалы обосновали свои действия письмом из Минобороны. В нем ведомство не возражало против сноса памятного знака, который якобы подпадает под закон о декоммунизации. В конце июня 2017 года неизвестные разрушили мемориальную доску в честь Жукова на одноименном проспекте в Одессе.