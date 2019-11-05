На Украине открыли памятную доску пособнику нацистов

На западе Украины открыли памятную доску пособнику нацистов

Памятная доска, посвященная украинскому националисту и гауптштурмфюреру дивизии СС "Галичина" Дмитрию Палиеву, открыта в городе Калуш Ивано-Франковской области на западе Украины . Об этом сообщил во вторник директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В Калуше торжественно открыли мемориальную доску гауптштурмфюреру дивизии СС "Галичина" Дмитрию Палиеву", — написал он на странице в Facebook.

Запись сопровождает фотография времен Великой Отечественной войны.

"На архивном фото Палиев в нацистской форме рядом с трибуной и скульптурой Гитлера", — добавил Долинский.

В годы Великой Отечественной войны боевики Организации украинских националистов (запрещена в РФ) в сотрудничестве с разведывательными органами нацистской Германии сражались против СССР. В 1943 году из украинских националистов была сформирована дивизия СС "Галичина", Палиев тогда стоял у истоков ее создания. Бойцы данной дивизии причастны к карательным операциям и массовым убийствам.