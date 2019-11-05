Невероятный случай дискриминации произошел в США

Чернокожих попросили подвинуться ради белых в американском ресторане

Американский ресторан Buffalo Wild Wings уволил двух работников после того, как они попросили группу афроамериканцев пересесть по просьбе других посетителей. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Ситуацию описала одна из пострадавших Мэри Вал на своей странице в Facebook. По ее словам, она пришла в заведение вместе с друзьями — компанией из почти 20 человек.

«Мы были группой меньшинств, по большей части чернокожих», — отметила женщина.

Компания села за столик рядом с белой парой, которая, по ее словам, тут же напряглась. Менеджер ресторана попытался пересадить друзей, намекнув, что пара за соседним столом — постоянные посетители-расисты, однако Мэри и ее друзья отказались уйти. Позже официант несколько раз предлагал компании уйти за другой столик, ссылаясь на то, что этот зарезервирован.

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Пост Мэри разошелся по сети, что вынудило Buffalo Wild Wings уволить двух менеджеров, работавших в заведении в тот день. Представитель компании заявил, что она не допускает дискриминации любого рода.

В середине октября сообщилось, что американский полицейский столкнул чернокожего юношу с крыши. В наказание его всего лишь отстранили от работы на восемь часов и лишили одного выходного дня.