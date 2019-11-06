Запад напугала интеграции России и Белоруссии

WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии

Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России Белоруссии . Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается, они полагают, что такая интеграция изменит баланс сил в Европе.

При этом на Западе считают, что нужно "налаживать осторожные контакты с Минском".

По его мнению, странам Евросоюза нужно поддержать суверенитет республики.

В то же время министр отметил, Белоруссия является страной, которая нуждается в проведении реформ.