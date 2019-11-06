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WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии 

Газета.Ru + ещё 10 35 минут назад
Запад напугала интеграции России и Белоруссии
Фото: ТАСС
Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как отмечается, они полагают, что такая интеграция изменит баланс сил в Европе.
При этом на Западе считают, что нужно "налаживать осторожные контакты с Минском".
Так, глава МИД Польши Польши Яцек Чапутович выразил опасение, что Россия, вероятно, предпримет попытки вынудить Белоруссию объединиться.
По его мнению, странам Евросоюза нужно поддержать суверенитет республики.
В то же время министр отметил, Белоруссия является страной, которая нуждается в проведении реформ.
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Теги:
В мире , Яцек Чапутович , МИД , ЕС , Wall Street Journal
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