Рабыня аль-Багдади сделала заявление о его жизни в Сирии

По информации агентства, Аль-Багдади держал в рабстве девочку-подростка из числа курдов-езидов. В мае ее освободили американские военные. Девочка рассказала, что лидер ИГ передвигался в сопровождении семи соратников. Одному из них несколько месяцев назад он передал большую часть своих полномочий.

Девочка также рассказала, что в конце 2017 года Аль-Багдади, его жена и ближайшее окружение, в том числе и она, пытались перебраться в провинцию Идлиб. Однако из-за боязни подвергнуться нападению кортеж так и не добрался до цели. В течение четырех месяцев они находились в доме тестя аль-Багдади и его ближайшего соратника Абу Абдуллы аль-Зубайе в городе Дашиша. Там лидер ИГ часто навещал ее и насиловал.

Весной 2018 года девочку подарили другому мужчине, и они вместе покинули город. Позже она получила от бывшего хозяина украшение в подарок.

Как сообщает агентство со ссылкой на источники, после этого «террорист №1» часто переезжал с места на место, был нервным и опасался предателей, постоянно носил пояс смертника и не пользовался мобильным телефоном. Из-за диабета главарь «Исламского государства» должен был регулярно принимать инсулин и не мог соблюдать пост в священный месяц Рамадан.

Как ранее сообщал «Рамблер», 27 октября Трамп объявил о ликвидации «террориста №1» в мире Абу Бакра Аль-Багдади. По его словам, «опасная и смелая» операция прошла 26 октября на севере Сирии, вместе с главарем запрещенного в России «Исламского государства» было уничтожено большое количество его подручных.