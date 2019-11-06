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В США призвали признать Крым частью России 

Ura.Ru + ещё 11 13 минут назад
Просят признать: В США изменили отношение к Крыму
Фото: РИА Новости
Признание Крыма частью России — один из шагов, которые помогли бы улучшить отношения между США и Россией, написал в колонке для американского издания The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад. Он подчеркнул, что санкции не заставят Москву отказаться от полуострова.
«Мы должны признать, что Крым останется русским. В ходе нашего недавнего визита мы узнали, насколько близко Крым подошел к началу гражданской войны в 2014 году, потенциально предшествующей кровопролитию на Донбассе через несколько недель. Крымчане отождествляют себя с исторической борьбой России против вторжения с Запада», — написал бывший дипломат.
Он добавил, что Белому дому необходимо выстраивать отношения с Россией с точки зрения реализма, передает RT. «В долгосрочной перспективе это принесет пользу, которую не принесут наши санкции», — заключил Ортблад.
В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Киев заручился поддержкой Вашингтона «на крымском направлении», напоминает портал «Утро.ру». Полуостров стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года. Итоги плебисцита до сих пор не признаны большей частью мирового сообщества.
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Комментарии96 
Теги:
В мире , Политика , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Ytro.ru , Республика Крым , США
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