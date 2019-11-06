Просят признать: В США изменили отношение к Крыму

В США призвали признать Крым частью России

Признание Крыма частью России — один из шагов, которые помогли бы улучшить отношения между США и Россией, написал в колонке для американского издания The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад. Он подчеркнул, что санкции не заставят Москву отказаться от полуострова.

«Мы должны признать, что Крым останется русским. В ходе нашего недавнего визита мы узнали, насколько близко Крым подошел к началу гражданской войны в 2014 году, потенциально предшествующей кровопролитию на Донбассе через несколько недель. Крымчане отождествляют себя с исторической борьбой России против вторжения с Запада», — написал бывший дипломат.

Он добавил, что Белому дому необходимо выстраивать отношения с Россией с точки зрения реализма, передает RT. «В долгосрочной перспективе это принесет пользу, которую не принесут наши санкции», — заключил Ортблад.