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СМИ: вместе с аль-Багдади себя взорвали две женщины 

News.ru 2 часа назад
СМИ: вместе с аль-Багдади себя взорвали две женщины
Фото: РИА Новости
Две женщины, которые находились рядом с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакром аль-Багдади в момент его смерти, также себя подорвали. Об этом сообщил глава Центрального командования ВС Соединённых Штатов генерал Кеннет Маккензи.
Две женщины, которые были с аль-Багдади во время его смерти, также взорвали себя, увидев приближение американских военных, — передаёт AMN.
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации главаря террористов. По его словам, в ходе спецоперации террорист взорвал пояс смертника, вместе с ним погибли и двое его детей до 12 лет.
По словам Трампа, аль-Багдади пытался скрыться в тупиковом туннеле и отстреливался оттуда, прежде чем устроить взрыв. По данным американских властей, спецоперация была совершена 26 октября. В результате нападения главарь террористов был убит. В Пентагоне сообщили, что его тело было захоронено в море.
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Комментарии1 
Теги:
В мире , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Пентагон , Исламское государство
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