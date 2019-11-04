Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белграде открыли бюст Евгения Примакова 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
В Белграде открыли бюст Евгения Примакова
Фото: РИА Новости
В Российском центре науки и культуры «Русский дом в Белграде» состоялось открытие бронзового бюста в честь 90-летия советского и российского государственного деятеля Евгения Примакова.
«Мне очень посчастливилось работать под началом Евгения Максимовича, когда он пришел в МИД. Ситуация в бывшей Югославии была сложнейшей областью внешней политики и направлений внешнеполитической и международной жизни», — сказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Примаков всегда выступал за мирное решение кризиса в бывшей Югославии на основании международного права.
В Сербии особенно чтят память Евгения Примакова за его поступок в марте 1999 года, когда он отменил свой визит в США из-за начала бомбардировок НАТО Югославии.
На открытии бюста также присутствовали президент страны Александр Вучич, министр обороны Александр Вулин, вдова Примакова Ирина.
Ранее в день 90-летия Евгения Примакова ему был установлен памятник у здания МИД России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, установленный памятник означает, что страна помнит его государственные заслуги.
Видео дня. Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Умерла французская актриса Мари Лафоре Умерла французская актриса Мари Лафоре Почему русская Одесса сдалась украинским националистам Почему русская Одесса сдалась украинским националистам В Киеве заявили о попытках свержения Зеленского В Киеве заявили о попытках свержения Зеленского
Комментарии 
Теги:
В мире , Евгений Примаков , Александр Вулин , Александр Вучич , МИД , НАТО , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил арестованного генерала МВД
Путин уволил арестованного генерала МВД 4
Путин уволил более 10 генералов
Путин уволил более 10 генералов 33
ЧП в Петербурге: в роддоме рухнул лифт с людьми
ЧП в Петербурге: в роддоме рухнул лифт с людьми 5
Москва и Вашингтон попали в ловушку Эрдогана
Москва и Вашингтон попали в ловушку Эрдогана 35
На испытаниях космического корабля США произошло ЧП
На испытаниях космического корабля США произошло ЧП 25
Видео
Москва выдвинула новое обвинение Киеву
02:10
Москва выдвинула новое обвинение Киеву
Украина Политика
Путин назвал условие успешного развития России
01:19
Путин назвал условие успешного развития России
Политика
Свекольные пельмени и шербет: чем угощают в Кремле
02:43
Свекольные пельмени и шербет: чем угощают в Кремле
Политика Другое
«Великой Европы не существует без России»
00:26
«Великой Европы не существует без России»
В мире
Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
00:26
Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
Общество
Москвичам пообещали аномальный ноябрь
01:19
Москвичам пообещали аномальный ноябрь
Погода Новости Москвы
Лучшей исполнительницей из России стала украинка
03:41
Лучшей исполнительницей из России стала украинка
Шоу-бизнес Другое
«Пустой взгляд»: певицу МакSим заподозрили в неадекватности
00:09
«Пустой взгляд»: певицу МакSим заподозрили в неадекватности
Шоу-бизнес
Свидетели описали убийц главы ингушского центра «Э»
07:40
Свидетели описали убийц главы ингушского центра «Э»
Происшествия
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
02:10
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение