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На Западе признали, что их величие зависит от России. ВИДЕО 

Ura.Ru 29 минут назад
Великая Европа не может существовать без России. Таким мнением поделился мэр французского города Монпелье Филипп Сорель на церемонии вручения в Кремле наград российским и иностранным гражданам.
«В этот знаменательный день, в День народного единства, я думаю о том, что не существует великой Европы без России», — заявил Сорель.
Он также подчеркнул, что всегда действовал ради правды, которая касается победы во Второй мировой войне и освоении космоса.
«Русские были первыми, это был космонавт Юрий Гагарин», — пояснил политик.
Он подчеркнул, что в Монпелье установлена копия памятника Гагарина и открыт мост в его честь.
Российский лидер Владимир Путин 4 ноября в Кремле вручил государственные награды за вклад в укрепление единства российский нации, а также ордена Дружбы иностранцам, которые внесли существенный вклад в укреплении мира и взаимопонимания, поясняет «Национальная служба новостей». Торжество приурочено ко Дню народного единства, пишет «Царьград». Путин поблагодарил соотечественников, проживающих за границей за то, что они создают атмосферу взаимного доверия. Однако депутат Госдумы Наталья Поклонская, наоборот, заявила, что русские сейчас очень разъединены.
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Комментарии33 
Теги:
В мире , Видео , Филипп Сорель , Юрий Гагарин , Наталья Поклонская , Владимир Путин , Госдума , Царьград ТВ , Монпелье
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