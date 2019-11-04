На Западе признали, что их величие зависит от России. ВИДЕО

«В этот знаменательный день, в День народного единства, я думаю о том, что не существует великой Европы без России», — заявил Сорель.

Он также подчеркнул, что всегда действовал ради правды, которая касается победы во Второй мировой войне и освоении космоса.

«Русские были первыми, это был космонавт Юрий Гагарин», — пояснил политик.

Он подчеркнул, что в Монпелье установлена копия памятника Гагарина и открыт мост в его честь.