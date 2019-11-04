Полиция открыла огонь по протестующим в Багдаде

Полиция начала стрелять по протестующим в Багдаде

Иракская полиция открыла огонь по участникам акции протеста, проходящей в столице. Антиправительственные выступления против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции продолжаются в стране с начала октября.

По информации телеканала «Скай ньюс — Арабия», силы безопасности применили огнестрельное оружие против манифестантов, находящихся на улице Эр-Рашид в центральном районе Багдада.

Ранее News.ru писал, что трое протестующих были застрелены в иракском городе Кербела 4 ноября. 2 ноября по меньшей мере 120 человек пострадали во время стычек демонстрантов с силовиками в районе крупнейшего порта Ирака Умм-Каср на юге страны. Протестующие перекрыли к нему дороги ещё 30 октября.