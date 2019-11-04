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Полиция начала стрелять по протестующим в Багдаде 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Полиция открыла огонь по протестующим в Багдаде
Фото: РИА Новости
Иракская полиция открыла огонь по участникам акции протеста, проходящей в столице. Антиправительственные выступления против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции продолжаются в стране с начала октября.
По информации телеканала «Скай ньюс — Арабия», силы безопасности применили огнестрельное оружие против манифестантов, находящихся на улице Эр-Рашид в центральном районе Багдада.
Ранее News.ru писал, что трое протестующих были застрелены в иракском городе Кербела 4 ноября. 2 ноября по меньшей мере 120 человек пострадали во время стычек демонстрантов с силовиками в районе крупнейшего порта Ирака Умм-Каср на юге страны. Протестующие перекрыли к нему дороги ещё 30 октября.
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Теги:
В мире , Пожары
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