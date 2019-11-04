Украина назвала дату разведения сил в Петровском

На Украине назвали возможную дату разведения сил в Петровском

Украинский командующий операцией объединённых сил в Донбассе Владимир Кравченко назвал возможную новую дату разведения сил в Петровском.

Об этом сообщает «112 Украина ».

«Мы уже направили письмо в ОБСЕ: 7 ноября приступаем, 8 ноября практически разводимся, если не будет нарушения «режима тишины», — сказал он.

Аналогичные даты назвал и руководитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) Александр Борщевский. По его словам, последние обстрелы украинских позиций близ Петровского были зафиксированы 29 и 30 октября, поэтому только через семь суток, в случае соблюдения прекращения огня, удастся провести разведение войск.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о срыве новой попытки разведения войск в Петровском.