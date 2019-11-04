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На Украине назвали возможную дату разведения сил в Петровском 

RT на русском 50 минут назад
Украина назвала дату разведения сил в Петровском
Фото: РИА Новости
Украинский командующий операцией объединённых сил в Донбассе Владимир Кравченко назвал возможную новую дату разведения сил в Петровском.
Об этом сообщает «112 Украина».
«Мы уже направили письмо в ОБСЕ: 7 ноября приступаем, 8 ноября практически разводимся, если не будет нарушения «режима тишины», — сказал он.
Аналогичные даты назвал и руководитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) Александр Борщевский. По его словам, последние обстрелы украинских позиций близ Петровского были зафиксированы 29 и 30 октября, поэтому только через семь суток, в случае соблюдения прекращения огня, удастся провести разведение войск.
Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о срыве новой попытки разведения войск в Петровском.
Позднее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в Петровском не состоялось из-за того, что в районе разведения, по его данным, были зафиксированы нарушения режима тишины.
Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.
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Теги:
В мире , Армия , Украина , Вадим Пристайко , Олег Царев , Владимир Кравченко , МИД , ОБСЕ , Верховная Рада
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