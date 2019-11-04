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Украинцев предупредили об угрозе вербовки при посещении Крыма 

Lenta.ru 1 час назад
Украинцев предупредили о вербовке в Крыму
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила граждан страны, что сотрудники ФСБ России в Крыму якобы принуждают украинцев к «конфиденциальному сотрудничеству». Об этом сообщается на сайте силового ведомства.
«Основная задача, которую ставит российская спецслужба, — сбор информации в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»), выполняющих задачи вблизи административной границы с Крымом», — отмечается в сообщении.
По данным СБУ, подобные предложения якобы поступают к гражданам Украины, которые регулярно пересекают российско-украинскую границу. При этом в ведомстве настаивают, что российские спецслужбы будто бы создают для вербовки компрометирующие ситуации, а также используют шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление.
«Контрразведка установила, что самым рьяным вербовщиком украинских граждан является сотрудник оперативно-розыскного отдела ПУ ФСБ РФ в Республике Крым Батталов Алмаз Мубарякович
Установлено, что этот чекист является сторонником сталинских времен и не чурается в своей работе самых грязных методов», — сообщили в СБУ.
Также в ведомстве напомнили украинцам об наказании за «переход на сторону врага».
30 октября сообщалось о задержании СБУ якобы агента ФСБ. По версии силовиков, задержанный был завербован кадровым офицером российской спецслужбы на территории России.
«За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передаче разведывательной информации относительно обороноспособности Украины», — заявили в ведомстве.
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Теги:
В мире , Украина , ФСБ , СБУ , Lenta.ru , Республика Крым
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