Украинцев предупредили о вербовке в Крыму

Украинцев предупредили об угрозе вербовки при посещении Крыма

«Основная задача, которую ставит российская спецслужба, — сбор информации в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»), выполняющих задачи вблизи административной границы с Крымом», — отмечается в сообщении.

По данным СБУ, подобные предложения якобы поступают к гражданам Украины, которые регулярно пересекают российско-украинскую границу. При этом в ведомстве настаивают, что российские спецслужбы будто бы создают для вербовки компрометирующие ситуации, а также используют шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление.

«Контрразведка установила, что самым рьяным вербовщиком украинских граждан является сотрудник оперативно-розыскного отдела ПУ ФСБ РФ в Республике Крым Батталов Алмаз Мубарякович

Установлено, что этот чекист является сторонником сталинских времен и не чурается в своей работе самых грязных методов», — сообщили в СБУ.

Также в ведомстве напомнили украинцам об наказании за «переход на сторону врага».

30 октября сообщалось о задержании СБУ якобы агента ФСБ. По версии силовиков, задержанный был завербован кадровым офицером российской спецслужбы на территории России.