Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР сообщили о срыве Украиной отвода сил в районе Петровского 

ТАСС 1 час назад
Украинская сторона в понедельник сорвала разведение сил и средств у поселка Петровское. Об этом сообщил руководитель представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.
В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском"
Украинский президент неоднократно заявлял о приверженности к отводу в Петровском. Но сегодня в очередной раз командование операции объединенных сил саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет", — цитирует его Донецкое агентство новостей. Якубов добавил, что новая дата отвода сил в районе Петровского станет одним из пунктов повестки дня на ближайших переговорах контактной группы в Минске.
Ранее в понедельник представители ДНР выпустили в районе Петровского сигнальную ракету белого цвета в знак готовности к отводу сил на данном участке. Однако зеркальных действий с украинской стороны не последовало.
Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова на прошлой неделе заявляла, что отвод у Петровского начнется 4 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский также озвучивал эту дату, но с оговоркой, что процессу будет предшествовать соблюдение в данном районе перемирия в течение недели. В штабе силовой операции Киева в понедельник заявили, что считают это условие невыполненным. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник назвал подобные действия Киева искажением договоренностей.
Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание в регионе трех пилотных зон безопасности — у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись.
Попытки возобновить отвод войск вновь начались только летом нынешнего года, после прихода к власти Зеленского. 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской. Отвод сил и средств у Золотого начался 29 октября. Представители СММ ОБСЕ 1 ноября получили уведомление от ЛНР о завершении данного процесса, а 2 ноября аналогичное уведомление поступило от украинской стороны.
ТАСС: последние новости
AFP: умерла французская актриса и певица Мари Лафоре AFP: умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Украинские правоохранители перешли на усиленный режим патрулирования в Золотом Украинские правоохранители перешли на усиленный режим патрулирования в Золотом Экс-глава Минюста: оппоненты используют отвод войск для отстранения Зеленского от власти Экс-глава Минюста: оппоненты используют отвод войск для отстранения Зеленского от власти
Комментарии14 
Теги:
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Наталья Никонорова , Родион Мирошник , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России отреагировали на планы свержения Зеленского
В России отреагировали на планы свержения Зеленского 570
NASA засняло необычную пустыню на Украине
NASA засняло необычную пустыню на Украине 13
Россия захотела новую базу в Сирии
Россия захотела новую базу в Сирии 151
С поставками второй партии С-400 Турции возникла заминка
С поставками второй партии С-400 Турции возникла заминка 59
Убийство и насилие в селе: пойман четвертый подросток
Убийство и насилие в селе: пойман четвертый подросток 402
Видео
Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
00:26
Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
Общество
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
02:10
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
В мире Украина
С поставками второй партии С-400 Турции возникла заминка
13:32
С поставками второй партии С-400 Турции возникла заминка
Армия Оружие
Асмус затравили за эротическую сцену
00:57
Асмус затравили за эротическую сцену
Шоу-бизнес
Россия захотела новую базу в Сирии
01:52
Россия захотела новую базу в Сирии
Армия
На юге России может открыться купальный сезон
00:30
На юге России может открыться купальный сезон
Погода Общество
Россия сорвала планы США в Крыму
00:58
Россия сорвала планы США в Крыму
Армия Оружие
В России отреагировали на планы свержения Зеленского
01:27
В России отреагировали на планы свержения Зеленского
Политика
Найдено неандертальское ожерелье
01:47
Найдено неандертальское ожерелье
Наука и техника Наука
Депутат Рады пригрозил отрезать голову прохожему
00:47
Депутат Рады пригрозил отрезать голову прохожему
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение