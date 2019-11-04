Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»

В ДНР сообщили о срыве Украиной отвода сил в районе Петровского

Украинская сторона в понедельник сорвала разведение сил и средств у поселка Петровское. Об этом сообщил руководитель представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.

Украинский президент неоднократно заявлял о приверженности к отводу в Петровском. Но сегодня в очередной раз командование операции объединенных сил саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет", — цитирует его Донецкое агентство новостей. Якубов добавил, что новая дата отвода сил в районе Петровского станет одним из пунктов повестки дня на ближайших переговорах контактной группы в Минске.

Ранее в понедельник представители ДНР выпустили в районе Петровского сигнальную ракету белого цвета в знак готовности к отводу сил на данном участке. Однако зеркальных действий с украинской стороны не последовало.

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова на прошлой неделе заявляла, что отвод у Петровского начнется 4 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский также озвучивал эту дату, но с оговоркой, что процессу будет предшествовать соблюдение в данном районе перемирия в течение недели. В штабе силовой операции Киева в понедельник заявили, что считают это условие невыполненным. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник назвал подобные действия Киева искажением договоренностей.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание в регионе трех пилотных зон безопасности — у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись.

Попытки возобновить отвод войск вновь начались только летом нынешнего года, после прихода к власти Зеленского. 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской. Отвод сил и средств у Золотого начался 29 октября. Представители СММ ОБСЕ 1 ноября получили уведомление от ЛНР о завершении данного процесса, а 2 ноября аналогичное уведомление поступило от украинской стороны.