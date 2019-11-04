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ДНР оповестила украинских силовиков о готовности к разведению войск 

News.ru 1 час назад
ДНР оповестила ВСУ о готовности к разведению войск
Фото: ТАСС
Ополченцы Донбасса подали сигнал о готовности к разведению сил на линии соприкосновения в районе населённого пункта Петровское. Они запустили сигнальную ракету белого цвета.
Если украинские военные в течение часа подадут аналогичный сигнал, следом будет запущен зелёный сигнал, который является информацией о начале отвода, передаёт «Интерфакс».
Разведение сил сторонами конфликта на востоке Украины — одно из условий проведения саммита «нормандской четвёрки». Оно должно было начаться 7 октября, однако несколько раз откладывалось. Договорённость об отводе техники и войсковых подразделений была достигнута контактной группой 1 октября в Минске.
Ранее, как писал News.ru, завершилось разведение войск в районе населённого пункта Золотое. В случае с Петровским украинские власти настаивают, что процессу должно предшествовать полное прекращение огня в течение семи дней.
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Теги:
В мире , Интерфакс
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