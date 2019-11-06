Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ядерный шантаж»: в Госдепе оценили решение Ирана вновь обогащать уран 

ТК «Звезда» + ещё 69 56 минут назад
«Ядерный шантаж»: в Госдепе оценили решение Ирана
Фото: Christian Ohde imago stock&people Globallookpress
Представитель Госдепа добавил, что решение Фордо — это большой шаг «в неверном направлении».
США осудили решение Ирана возобновить обогащение урана на подземном объекта в Фордо. Вашингтон пригрозил Тегерану «максимальным давлением», а также призвал мировое сообщество последовать его примеру.
В Госдепе отметили, что Вашингтон не удивлен решением Ирана.
Представитель Госдепа добавил, что решение Фордо — это большой шаг «в неверном направлении». Вашингтон также обвинил Тегеран в попытке шантажа мирового сообщества.
«У Ирана нет никаких правдоподобных причин расширять свою программу обогащения, будь то в Фордо или в других местах. Единственная причина — попытка ядерного шантажа, которая только усугубит его политическую и экономическую изоляцию», — заявил представитель Госдепа.
В США также сообщили о намерении продолжить оказывать максимальное давление на режим до те пор, пока не будет прекращено «дестабилизирующее поведение».
«Знания, которые Иран может получить в результате исследований и разработок на новой центрифуге, необратимы. Они в конечном счете могут сократить время, которое потребуется Ирану для создания ядерного оружия, если он решит этого добиваться», — заключил представитель Госдепа.
Ранее стало известно, что с 6 ноября Тегеран начинает обогащение урана на объекте в Фордо на уровне 5%. Процесс был приостановлен ядерной сделкой, которая была заключена в 2015 году. Тогда в рамках формата «5+1» Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран договорились о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). С Ирана снимались санкции США в обмен на ограничение ядерной программы.
Видео дня. Рабынь продавали через Instagram и Facebook
ТК «Звезда»: последние новости
В МИД РФ недоумевают из-за запрета Эстонии пропустить российские корабли и самолеты В МИД РФ недоумевают из-за запрета Эстонии пропустить российские корабли и самолеты Комитет ГА ООН одобрил три российских проекта Комитет ГА ООН одобрил три российских проекта Рабыня аль-Багдади рассказала о жизни с террористом Рабыня аль-Багдади рассказала о жизни с террористом
Комментарии1 
Теги:
В мире , Санкции , Госдеп США , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Сербии не нашлось денег на С-400
У Сербии не нашлось денег на С-400 35
Горбачев обвинил Запад в присвоении победы
Горбачев обвинил Запад в присвоении победы 9
Запад напугала интеграции России и Белоруссии
Запад напугала интеграции России и Белоруссии 7
Жигунов резко продал дом, в котором жил с Заворотнюк
Жигунов резко продал дом, в котором жил с Заворотнюк
В США назван новый виновник вмешательства в выборы
В США назван новый виновник вмешательства в выборы 24
Видео
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
00:45
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
Политика
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
00:44
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
Общество Конфликты
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
07:40
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
Политика Криминал
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
01:04
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
Происшествия
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
01:11
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
Украина В мире
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
12:18
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
Европа В мире
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
00:11
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
Политика Образование
Богомолов возмутил РПЦ
02:01
Богомолов возмутил РПЦ
Общество
Турция атаковала Сирию
03:10
Турция атаковала Сирию
Армия Ближний Восток
Россия создала оружие против американской наглости
02:52
Россия создала оружие против американской наглости
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение