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В Турции нейтрализовали самого разыскиваемого в стране террориста 

Газета.Ru 1 час назад
Нейтрализован самый разыскиваемый в Турции террорист
Фото: Reuters
Иракская национальная разведывательная организация и турецкие вооруженные силы нейтрализовали в районе Метина на севере Ирака самого разыскиваемого в Турции террориста из числа РПК ("Рабочая партия Курдистана" — запрещена в Турции). Об этом сообщает агентство Anadolu.
Как отмечается, террорист Мюслух Ике носил кодовое имя "Текошер Загрос".
Было установлено, что Ике вступил в организацию в 90-х годах и был инициатором многих террористических акций, в том числе в турецких районах Шемдинли и Чукурка.
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Теги:
В мире , Происшествия , Рабочая партия Курдистана , Ирак , Турция
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