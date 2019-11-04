Нейтрализован самый разыскиваемый в Турции террорист

В Турции нейтрализовали самого разыскиваемого в стране террориста

Иракская национальная разведывательная организация и турецкие вооруженные силы нейтрализовали в районе Метина на севере Ирака самого разыскиваемого в Турции террориста из числа РПК (" Рабочая партия Курдистана " — запрещена в Турции). Об этом сообщает агентство Anadolu.

Как отмечается, террорист Мюслух Ике носил кодовое имя "Текошер Загрос".

Было установлено, что Ике вступил в организацию в 90-х годах и был инициатором многих террористических акций, в том числе в турецких районах Шемдинли и Чукурка.